أوكرانيا: الجيش الروسي تكبد خلال نوفمبر أكبر خسائر بشرية منذ فبراير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تكبد أكبر عدد من الضحايا منذ بداية الغزو الروسي خلال شهر نوفمبر 2024، حيث تم تقدير عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الروسي بنحو 45 ألفا و720 قتيلا وجريحا.

وأفاد بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استطاع الجيش الأوكراني قتل وإصابة 2030 جنديا روسيا، وهو أعلى معدل للخسائر اليومية تم تسجيله في صفوف الجيش الروسي منذ 24 فبراير 2022.

واستطرد البيان: "كما ضرب الجنود الأوكرانيون خلال نوفمبر 307 دبابات روسية، وهو أعلى رقم خلال 3 شهور"، وهو ما يعادل 10 كتائب دبابات تم تدميرها أو الإضرار بها، بتكلفة تقريبية تعادل 450 مليون دولار، بحسب البيان.

وخلال الشهر نفسه، دمر الجيش الأوكراني 899 مركبة قتالية مدرعة روسية، وهو ما يكلف الجيش الروسي نحو نصف مليار دولار أمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا تدمير 884 وحدة مدفعية روسية خلال نوفمبر الماضي، ما يعادل 49 فرقة مدفعية بتكلفة حوالي 700 مليون دولار تكبدها الجيش الروسي.

وفي الإجمالي، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي تكبد خسائر في المعدات والأسلحة تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي.