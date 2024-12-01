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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يدخل نادي المئة في صناعة الأهداف مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع نادي ليفربول، بعدما وصل رسميًا إلى 100 تمريرة حاسمة بقميص الفريق. 

وجاء هذا الإنجاز خلال المباراة التي جمعت ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع صلاح الهدف الأول لزميله كودي جاكبو في الدقيقة 12.

محمد صلاح من أساطير ليفربول 

صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز أساطير النادي، أثبت مرة أخرى قيمته الكبيرة في الفريق، ليس فقط بأهدافه الحاسمة ولكن أيضًا بقدرته المميزة على صناعة الفرص لزملائه.

هذا الإنجاز التاريخي يعكس التأثير الكبير للنجم المصري مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017، حيث ساهم في العديد من البطولات والألقاب

 ومع دخوله نادي المئة في صناعة الأهداف، يواصل صلاح تعزيز مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

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