اللواء طارق نصير: مصر في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربي، أن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري، وروابط الجغرافيا والتاريخ والقومية مع الشعب الفلسطيني.



وأشار أمين عام حزب حماة الوطن خلال مشاركتة نيابة عن رئيس البرلمان العربى في الاحتفالية التي إقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمُشاركة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية، إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يكن في أي وقت خاضعًا لمصالح آنية أو مساومات إقليمية أو دولية، بل ظل راسخًا رغم تغير النظم والسياسات.



وأضاف "نصير" أن القضية الفلسطينية ظلت محورًا أساسيًا في السياسة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء الأبرياء. كما فتحت مصر معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لهم.

وأوضح أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية من خلال جهود دبلوماسية مكثفة على الساحتين الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكد أن مصر تدعم مسار المصالحة الفلسطينية، وتستضيف جولات الحوار بين الفصائل، بجانب جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر- باعتبارها أكبر دولة عربية-، لم تتخلَ يومًا عن دورها الإقليمي الداعم للقضية الفلسطينية. ولفت إلى المواقف السياسية الحاسمة التي اتخذتها مصر في هذا السياق، سواء عبر قياداتها أو عبر مشاركاتها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.



ودعا “نصير" البرلمانات العربية إلى التحرك المشترك لدعم القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والعودة إلى مائدة المفاوضات، مشددًا على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لحل النزاع.



كما أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف أراضيه ومقدساته وممتلكاته، مثنيًا على عزيمته وإصراره في التصدي للاحتلال.

واختتم حديثه بتحية صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الوحشية التي تمثل إبادة جماعية بحق شعب أعزل.