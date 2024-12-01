ترامب يعين مسعد بولس صهره اللبناني مستشاراً له لشؤون الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، تعيين صهره اللبناني الأصل، مسعد بولس في منصب مستشار رفيع المستوى لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.

بولس رجل الأعمال النافذ قد لعب دوراً محورياً في حملة ترامب الانتخابية، حيث استغل علاقاته الوثيقة بالمجتمع العربي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ولايات مثل ميشيغان، للتأثير على الناخبين العرب لصالح ترامب.

ويعزى نجاح بولس في حشد الدعم العربي لترامب إلى استغلاله حالة الاستياء والاحباط السائدة في أوساط العديد من العرب والأمريكيين من أصل عربي تجاه السياسات الأمريكية السابقة في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحرب لبنان.

وبفضل زواج نجله مايكل من ابنة ترامب، تيفاني، أصبح بولس جزءاً من العائلة الأمريكية الأولى، مما عزز نفوذه ووصوله إلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة.

قبل دخوله عالم السياسة، حقق بولس نجاحاً كبيراً في عالم الأعمال، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "SCOA Nigeria"، وهي شركة رائدة في مجال توزيع السيارات والمعدات في غرب أفريقيا.

وينظر إلى تعيين بولس في هذا المنصب على أنه مؤشر على اهتمام إدارة ترامب الجديدة بالقضايا العربية، وربما يشير إلى تغير محتمل في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

ولكن هذا التعيين أثار أيضاً العديد من التساؤلات حول مدى تأثير العلاقات العائلية على القرارات السياسية، ومدى ملاءمة بولس لهذا المنصب، بالنظر إلى خلفيته التجارية وليس الخبرة الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يشهد تعيين بولس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، سواء داخل الولايات المتحدة أو في المنطقة العربية.