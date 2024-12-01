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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تدريب إدارة الرعاية الأساسية بصحة الدقهلية على بطاقة الأداء المتوازن "BSC"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بصحة الدقهلية
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ترأس الدكتور تامر الطنبولى، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى، اليوم الأحد، اجتماع إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمديري الإدارات ومساعديهم للتدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات  الرعاية الأولية.

وصرح الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية، بأن الاجتماع بحث إلى جانب  التدريب على بطاقة الآداء  المتوازن وتفعيل عيادة الاخصائي المسائية وخدمة الطوارئ بمنشآت التطوير بنسبة ١٠٠% .

وشدد  وكيل المديرية للطب الوقائى، خلال الاجتماع  على تفعيل المرور الانضباطي وملفات طلب الأسرة ولجنة السجلات ولجنة الإحالة بالمنشآت الصحية، بالإضافة متابعة الحالات الإيجابية من الأمهات والاطفال ببرنامج IMCI.

كما وجه  بالاهتمام بعدم تكدس النفايات بوحدات الرعاية الأساسية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في وحدات تطوير بنسبة لا تقل عن 90%، إلى جانب المواصفات القياسية لمكافحة العدوى.

وتناول المجتمعون تفعيل ملفات طلب الأسرة، ومتابعة لجنة التشجيع، على الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان وحوكمتها عن طريق الرعاية الاساسية، فضلاً عن لحالات الإيجابية المكتشفة في المبادرات والأمراض المزمنة وتذليل العقبات للحصول على الخدمة.

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