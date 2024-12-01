تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة قوية ضد فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز المباراة ستقام على ملعب أرتيميو فرانكي.

تشكيلة إنتر ميلان الرسمية

حراسة المرمى:

يان سومر

خط الدفاع:

يانيك بيسيكي

ستيفان دي فري

أليساندرو باستوني

خط الوسط:

دينزل دومفريس

نيكولو باريلا

هاكان تشالهان أوغلو

هنريك مخيتاريان

فيديريكو ديماركو

خط الهجوم:

ماركوس تورام

لاوتارو مارتينيز

يسعى إنتر ميلان، الذي يقدم موسمًا قويًا، إلى تحقيق الفوز والحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب أو الاقتراب منها. في المقابل، يأمل فيورنتينا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.