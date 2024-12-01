حياة كريمة لكل مصري.. ماذا يعني قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟

كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا.

ولفت عمرو درويش إلى أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.

وشدد عمرو درويش على أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم.

واختتم قائلا: هناك مشروعات تمكين للمرأة من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها.