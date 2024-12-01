لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير اليمن بالقاهرة.. الثلاثاء

تستضيف لجنة الشئونَ العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء ، السفير اليمني بالقاهرة خالد بحاح في لقاء مفتوح يعقد في الخامسة مساءً بمبنى النقابة.

صرح بذلك الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية.



وأوضح " الزناتي" أن اللقاء يتناول تطورات الأوضاع فى دولة اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية لها مع مصر، وسبل تحقيق مصالح الدولة العليا بما يعزز المزيد من الاستقرار هناك.



وأشار إلى أن السفير اليمني سيتناول في حواره تداعيات التوترات الراهنة بالمنطقة على اليمن ودورها العربي في ظل هذه التوترات.



يحضر اللقاء الذي يقام بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة عدد من الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في الحوار الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي عمرو خان.