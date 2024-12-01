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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير اليمن بالقاهرة.. الثلاثاء

سفير اليمن
سفير اليمن
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تستضيف لجنة الشئونَ  العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء ، السفير اليمني بالقاهرة خالد بحاح في لقاء مفتوح يعقد في  الخامسة مساءً بمبنى النقابة.

صرح بذلك الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية. 


وأوضح " الزناتي" أن اللقاء يتناول تطورات الأوضاع فى دولة اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية لها مع مصر، وسبل تحقيق مصالح الدولة العليا بما يعزز المزيد من الاستقرار هناك.


وأشار إلى أن السفير اليمني سيتناول في حواره تداعيات التوترات الراهنة بالمنطقة على اليمن ودورها العربي في ظل هذه التوترات. 


يحضر اللقاء الذي يقام بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة عدد من الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في الحوار الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي عمرو خان.

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الثلاثاء السفير اليمنى بالقاهرة خالد بحاح في لقاء مفتوح يعقد في الخامسة مساء بمبنى النقابة