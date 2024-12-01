القاهرة الإخبارية: هل تشهد غزة صفقة لوقف الحـرب؟

هل تشهد غزة صفقة لوقف الحرب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، حيث ترتفع نبرة التفاؤل بشأن التوصل لصفقة مماثلة في قطاع غزة، لإنهاء الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 .

وعرضت برنامج «مطروح للنقاش» تقديم الإعلامية مارينا المصري، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان « هل تشهد غزة صفقة لوقف الحــرب؟».

وذكر التقرير، أن هناك هناك مطالبات إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في المنطقة وفي سياق فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية حيث وعد الرجل في مناسبات عدةً بإنهاء جميع الحروب.

وأضاف التقرير، أن بحسب استطلاع رأي أجرته القناة الإسرائيلية الـ12 أيد نحو 71 % من الإسرائيليين إتمام صفقات تبادل المحتجزين مقابل وقف الحرب على قطاع غزة في ظل معارضة ما يقرب من 51 % من الإسرائيليين إقامة مستوطنات في غزة غير أن نحو 33% أيدوا عودة الاستيطان للقطاع دون اعتراض.

وأوضح التقرير، أن هناك حالة مستمرة من الجدل تحيط بالمشهد السياسي في الشرق الأوسط وتحديدًا في غزة ولبنان في ظل سياسية تصعيد إسرائيلية غير مسبوقة.