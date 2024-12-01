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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد بالضفة الغربية

غزة
غزة
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أكد الأردن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للقرارات الأممية ذات الصلة. 
جاء ذلك خلال لقاء أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة‬⁩، اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الدائمة لمجموعة مديري الطوارئ (EDG) التابعة للجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة (IASC) برئاسة مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أديم وسورنو.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الأحد/ - سبل تعزيز التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن جانبه، ثمّن السفير ماجد القطارنة جهود الوكالات الأممية الإنسانية، معربًا عن دعم المملكة للعاملين في المجال الإنساني وحرصها على تأمين الحماية الدولية لهم.

الأردن غزة الضفة الغربية القانون الدولي الانساني إسرائيل