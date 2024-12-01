كودي جاكبو يمنح ليفربول التقدم على مانشستر سيتي بصناعة محمد صلاح

افتتح فريق ليفربول التسجيل مبكرًا في مباراته ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بهدف رائع سجله الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 12 من الشوط الأول.
وجاء الهدف بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، الذي أرسل كرة متقنة إلى جاكبو داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الأخير الشباك ببراعة، مانحًا فريقه التقدم على السيتي في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.
الهدف أظهر التناغم الكبير بين صلاح وجاكبو في خط الهجوم، وهو ما يعكس قوة ليفربول الهجومية هذا الموسم، ويضع الفريق في موقف جيد خلال المباراة.