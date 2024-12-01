مأساة في الجيزة.. فتاة تنجب طفلة سفاحًا من شقيقها والأخ الأكبر يتستر على جريمتهما

شهدت محافظة الجيزة، واقعة مأساوية عندما أنجبت فتاة في عقدها الثاني طفلة سفاحًا من شقيقها، وعند علم الأخ الأكبر قام بالتخلص من الطفلة بإلقائها في الشارع.

طفلة أمام ورشة

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس وحدة المباحث، بلاغا من مالك ورشة يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقأة أمام ورشته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتم نقل الطفلة إلي المستشفى والتي توفيت عقب ذلك، وتشكيل فريق بحث مكبر وبتفريغ الكاميرات أمكن تحديد هوية المتهم بإلقاء الطفلة وتبين أنه نجار 26 سنة.

فتاة تنجب طفلة سفاحا من شقيقها

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأن الطفلة نتاج علاقة غير شرعية بين شقيقته 14 سنة وشقيقه 16 سنة، وأنه عقب علمه بالعلاقة، ووضع شقيقته طفلة سفاحًا من شقيقه أخذ الطفلة وتخلص منها بمحل العثور عليها، وتمكنت قوة أمنية من ضبط الفتاة وشقيقها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.