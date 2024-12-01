قصف مكثف للاحتلال على غزة وخان يونس يوقع 7 شهداء وعدد من الجرحى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، اليوم الأحد جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متفرقة في قطاع غزة.

ففي خان يونس جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب حي الشيخ ناصر.

وفي مدينة غزة استهدفت غارة أخرى مجموعة من المواطنين قرب مفترق اللبابيدي في شارع النصر، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف مسيّرة إسرائيلية في شارع الوحدة قرب مطعم التايلندي غرب مدينة غزة.

وفي معسكر الشاطئ استهدف صاروخ استطلاع إسرائيلي مواطنين في محيط شارع حميد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وفي تصعيد آخر، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة نصر في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بالقرب من مسجد قتيبة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي بوصول جثامين 12 شهيدًا منذ فجر اليوم، بينهم أطفال وشبان.