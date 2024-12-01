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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موظفو اتحاد الكرة يكرمون مجلس جمال علام قبل نهاية ولايته

موظفو اتحاد الكرة
موظفو اتحاد الكرة يكرمون مجلس الإدارة
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حرص موظفو اتحاد الكرة، علي تكريم مجلس الادارة الحالي برئاسة جمال علام قبل نهاية ولايته وإقامة انتخابات الجبلاية الجديدة يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقام موظفو الجبلاية بتجهيز “تورتة” خاصة لمجلس إدارة اتحاد الكرة والتقاط الصور التذكارية مع الأعضاء وذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

ووجه موظفو اتحاد الكرة الشكر لمجلس الادارة علي ما أنجزوه خلال السنوات الثلاث الماضية ، وفي المقابل حرص جمال علام علي تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في المرحلة المقبلة.


 

موظفو اتحاد الكرة مجلس الإدارة جمال علام انتخابات الجبلاية الجديدة مجلس إدارة اتحاد الكرة