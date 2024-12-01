موظفو اتحاد الكرة يكرمون مجلس جمال علام قبل نهاية ولايته

حرص موظفو اتحاد الكرة، علي تكريم مجلس الادارة الحالي برئاسة جمال علام قبل نهاية ولايته وإقامة انتخابات الجبلاية الجديدة يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقام موظفو الجبلاية بتجهيز “تورتة” خاصة لمجلس إدارة اتحاد الكرة والتقاط الصور التذكارية مع الأعضاء وذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

ووجه موظفو اتحاد الكرة الشكر لمجلس الادارة علي ما أنجزوه خلال السنوات الثلاث الماضية ، وفي المقابل حرص جمال علام علي تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في المرحلة المقبلة.



