"الفار" يحرم المارد الأحمر من هدف التقدم أمام البنك الأهلي

ألغت تقنية “الفيديو” هدف رامي ربيعة لاعب الأهلي في مرمى البنك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وسجل رامي ربيعة هدفا للمارد الأحمر في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ولكن الحكم الدولي محمد الحنفي عاد إلى تقنية الفيديو “الفار” التي أكدت وجود خطأ على رامي ربيعة قبل التسجيل.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يمتلك البنك الأهلي نقطة واحدة.

تشكيل الأهلي كالتالي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

تشكيل فريق البنك الأهلي



أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم

احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.