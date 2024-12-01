الولايات المتحدة تهنئ رئيس المجلس الأوروبي الجديد على تسلم منصبه

هنأت الولايات المتحدة اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا كايا كالاس، وهيئة المفوضين الجدد على توليهم مناصبهم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "الولايات المتحدة وأوروبا شريكان راسخان يتقاسمان القيم الديمقراطية ويتمتعان بصلات قوية بين شعوبهما".

وأضافت الوزارة: "نتطلع إلى العمل مع قيادة المفوضية والمجلس الجديدة، إلى جانب البرلمان الأوروبي ورئيسته روبرتا ميتسولا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان: "عندما تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا، فإننا نعزز الأمن العالمي والازدهار والقيم الديمقراطية التي تعود بالنفع على العالم".

وأقيمت مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي ووالمفوضين الجدد بالمجلس والمفوضية، أمس السبت، حيث تسلم كوستا رئاسة المجلس من سلفه رئيس الوزراء البرتغالي السابق شارل ميشيل.