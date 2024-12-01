اكتفى بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي.. المارد الأحمر يفشل في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي

واصل الفريق الأول لكرة القدم النتائج السلبية، واكتفى التعادل السلبي مع نظيره البنك الأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد السلام في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

كان فريق البنك الأهلي الأخطر على مرمى المارد الأحمر وتصدى مصطفى شوبير لكل المحاولات الخطيرة وأنقذ مرمى الفريق من أكثر من هدف.

وشهدت الدقيقة 42 تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة خطيرة وغادر الملعب ودخل بدلا منه عبداللطيف جريندو.

وفي الشوط الثاني سجل رامي ربيعة هدفا للاهلي ولكن بعد العودة لتقنية الفار قرر الحكم محمد الحنفي إلغاء الهدف لوجود خطأ على رامي ربيعة.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوايل بعد التعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بينما حصد البنك الأهلي النقطة الثانية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي كالتالي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

تشكيل فريق البنك الأهلي



أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم

احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.