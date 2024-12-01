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الأحد 01 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"انبي 2008 "يواصل التألق بفوز ثمين على "المقاولون العرب" في دوري الجمهورية

فريق انبي 2008
فريق انبي 2008
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حقق فريق انبي  مواليد 2008، فوزًا غاليًا على نظيره “المقاولون العرب” بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، على ملاعب “المقاولون”، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الجمهورية.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد شريف بنداري، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار يواصل فريق 2008 نتائجه المميزة ويثبت نفسه على قمة جدول الترتيب في مسابقة الجمهورية.

أداء مميز واستمرار للصدارة جاء الفوز ليعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني لتحقيق الأهداف والطموحات في هذه البطولة، حيث أظهر الفريق مستوى فنيًا مميزًا يعزز من آماله في الحفاظ على الصدارة ومواصلة سلسلة الانتصارات.

فريق إنبي إنبى مواليد 2008 دوري الجمهورية المقاولون العرب