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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب دراجتين ناريتين بترعة في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية" تروسيكل " ودراجة بخارية  "متوسيكل "بترعة جرجاوي بطريق الروضة طامية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بورود بلاغ من الاهالي بانقلاب دراجة نارية تروسيكل ودراجة بخارية متوسيكل في ترعة جرجاوي، بدائرة المركز وتمكن أهالي القرية من إنقاذ 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نتيجة عدم التحكم في عجلة القيادة من قبل قائد التروسيكل بعد ظهور دراجة نارية موتسيكل ظهرت فجأة أمام أنظار قائد التروسيكل، فسقط في الترعة، وتم نقل المصابين ال 4 إلى مستشفي طامية المركزي لتلاقي العلاج اللازم. 


تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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