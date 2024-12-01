الدورى الإنجليزى.. توتنهام يتعادل مع فولهام بهدف لكل فريق

انتهى لقاء توتنهام، مع ضيفه فولهام، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

احرز هدفى اللقاء اللاعب بيرنان جونسون فى الدقيقة الـ 54 لصالح فريق توتنهام، بينما سجل فريق فولهام هدفه عن طريق اللاعب توم كيرني فى الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة.

هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد توتنهام 20 نقطة، ليصبح فى المركز السابع، بينما اصبح رصيد فولهام 19 نقطة فى المركز الـعاشر.