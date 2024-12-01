رئيس وزراء جورجيا ردًا على تعليق واشنطن الشراكة الاستراتيجية: علاقتنا بإدارة ترامب هي الأهم

قال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، اليوم الأحد، إن علاقة الحكومة الجورجية بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "هي الأهم بالنسبة لنا.. وكل شيء آخر ثانوي"، تعليقا على قرار الحكومة الأمريكية بتعليق الشراكة الاستراتيجية مع جورجيا.

وأعرب كوباخيدزه في بيان -أوردته وكالة "أجندة" الحكومية الأوكرانية- عن ثقته في أن تنصيب الحكومة الجديدة سيغير بشكل أساسي علاقة جورجيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعن إعلان الحكومة الأمريكية بشأن تعليق الشراكة الاستراتيجية مع جورجيا، أمس السبت، في أعقاب قرار الحكومة الجورجية بتعليق محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي، قال كوباخيدزه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها "تسعى جاهدة لترك إرث صعب للغاية" لرئاسة ترامب القادمة.

وتابع قائلا: "إنهم يفعلون هذا فيما يتعلق بأوكرانيا وجورجيا"، مقارنا القيادة الأمريكية الحالية بالرئيسة الجورجية سالومي زورابشفيلي التي رفضت نتيجة الانتخابات البرلمانية وتعتزم البقاء في منصبها، واصفًا كليهما بـ "الظاهرة المؤقتة".

وأكد رئيس الوزراء الجورجي أن حكومته أجرت "اتصالات غير مباشرة مع فريق ترامب وتنتظر الاتصال المباشر".

وفيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، صرح كوباخيدزه بأنه تم تعيين 12 وزيرا في مناصبهم، وبالتالي تم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة بناء على نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في آخر أكتوبر الماضي.

وسلط كوباخيدزه الضوء على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد في 14 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه "بعدها سيتم تعيين جميع الهيئات الدستورية وفقا لإرادة أغلبية الشعب الجورجي".

وبموجب القواعد الجديدة التي حددها الدستور، لن يتم انتخاب الرئيس الجورجي بشكل مباشر، من خلال الاقتراع العام، وبدلًا من ذلك ستشكل اللجنة الانتخابية المركزية هيئة انتخابية تتألف من 300 عضو لانتخاب الرئيس.

وشدد كوباخيدزه على أن الرئيسة الجورجية زورابشفيلي "ستضطر إلى مغادرة قصر أوربيلياني الرئاسي في العاصمة تبليسي وتسليم المبنى للرئيس الجديد المنتخب شرعيا في 29 ديسمبر".

وعن الاحتجاجات الواسعة في تبليسي وكافة أنحاء البلاد اعتراضا على قرار الحكومة بتعليق عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى 2028، قال كوباخيدزه إن سلطات إنفاذ القانون تصرفت "بمعيار أعلى من المعايير الأمريكية والأوروبية".

وتطرق كوباخيدزه إلى "الأكاذيب المنتشرة" فيما يتعلق بوقف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "في البيان الأول وعلى مدار هذه الأيام، صرحنا ونستمر في الإعلان أننا لم نوقف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (حيث تم تعليقها فقط)، بل إننا نكثف جهودنا لضمان عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030".