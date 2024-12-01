الجيش الباكستاني: مقتل اثنين من قوات الأمن و8 مسلحين في مواجهات بشمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل اثنين من قوات الأمن وثمانية مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الجانبين بشمال غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن ثمانية مسلحين لقوا حتفهم خلال تنفيذ قوات الأمن عمليتين منفصلتين في الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى الأول من ديسمبر الجاري في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان.

وأضاف البيان أن قوات الأمن، خلال العملية الأولى التي نُفذت في مقاطعة "بانو" بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في المنطقة، اشتبكت مع عدد من المسلحين؛ ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة تسعة آخرين، علاوة على مقتل جندي.

وأوضح البيان أن ثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم واُعتقل اثنان آخران خلال العملية الثانية التي شنتها قوات الأمن في مقاطعة "خيبر" والتي راح ضحيتها ضابط بالجيش.

وأكد الجيش الباكستاني - في البيان - أن المسلحين الذين قُتلوا ضلعوا في عدد من الأنشطة الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".