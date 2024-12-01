المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا للحرف اليدوية بالجونة

شارك المجلس القومى للمرأة في فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة الجونة لأول مرة، والذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، والذي يستمر خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتي ٧ ديسمبر.

ويضم جناح المجلس منتجات التدريبات الحرفية للسيدات من مختلف محافظات الجمهورية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى منتجات رائدات الأعمال من شمال سيناء والاسكندرية والشرقية ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتفقد المعرض اليوم كل من ماجدة حنا نائبة محافظة البحر الأحمر، والدكتورة مروة حمدي مقرر المجلس بمحافظة البحر الأحمر، واللتان ابديتا اعجابهما بالمنتجات.



.وكان في استقبالهما " نوران الجميعي" مسؤولة المعارض و التسويق بالإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة التي عرضت شرحًا مفصلًا لجميع المنتجات المعروضة.