رسالة قوية من جماهير الأهلي لـ"إمام عاشور"

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات معلب المقاولون العرب، رسالة قوية للاعب الفريق إمام عاشور خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي هتاف (إمام عاشور خلي فى بالك.. النادي الأهلي مش الزمالك) في رسالة قوية للاعب الفريق إمام عاشور بعد الأزمة الأخيرة مع محمد الشناوي والتي جرى تغريمه بسببها مليون جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية.

كما هتفت الجماهير الحمراء للمدير الرياضي للنادي محمد رمضان وقالت ( كل الدعم يا رمضان .. مفيش لاعيب فوق الكيان).

عقوبة إمام عاشور

كانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت تغريم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع، بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أفريقيا، والاعتراض على عدم المشاركة في اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.

إمام عاشور يعتذر للأهلي وجماهيره

اعتذر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

ونشر إمام عبر "ستوري إنستجرام" بيان اعتذر فيه عن الأزمة الأخيرة قائلا: أولًا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأعتذر عن أي خطأ ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.. للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.. أنا فخور بالأهلي و ممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون".. وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي.