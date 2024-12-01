ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تشيلسى يصعق أستون فيلا بثلاثية نظيفة

تشيلسى
تشيلسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صعق فريق تشيلسى، نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب نيكولاس جاكسون ، إنزو فرنانديز وكول بالمر، فى الدقائق الـ 7 و36 و 83 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق تشيلسى رصيده إلى النقطة الـ 25 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 19 فى المركز الـ 12.

الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا نيكولاس جاكسون بالمر فرنانديز