الدورى الإنجليزى.. تشيلسى يصعق أستون فيلا بثلاثية نظيفة

صعق فريق تشيلسى، نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب نيكولاس جاكسون ، إنزو فرنانديز وكول بالمر، فى الدقائق الـ 7 و36 و 83 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق تشيلسى رصيده إلى النقطة الـ 25 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 19 فى المركز الـ 12.