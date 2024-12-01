ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدينهايم في الدوري الالماني

عمر مرموش
عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، والذي يلعب له المحترف المصري عمر مرموش مواجهة نظيره هايدينهايم، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني الممتاز موسم 2024-2025. المباراة ستقام مساء اليوم، حيث يسعى فرانكفورت لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

يدخل فرانكفورت اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يحتل هايدينهايم المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، مما يجعل المباراة حاسمة للطرفين.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: أرتور تياتي، روبن كوش، توتا، راسموس كريستينسين

خط الوسط: جونيور دينا إيبيمبي، نيلس نكونكو، هوجو لارسون

خط الهجوم: ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت هايدينهايم تشكيل فرانكفورت الدوري الألماني