عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدينهايم في الدوري الالماني

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، والذي يلعب له المحترف المصري عمر مرموش مواجهة نظيره هايدينهايم، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني الممتاز موسم 2024-2025. المباراة ستقام مساء اليوم، حيث يسعى فرانكفورت لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

يدخل فرانكفورت اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يحتل هايدينهايم المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، مما يجعل المباراة حاسمة للطرفين.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: أرتور تياتي، روبن كوش، توتا، راسموس كريستينسين

خط الوسط: جونيور دينا إيبيمبي، نيلس نكونكو، هوجو لارسون

خط الهجوم: ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.