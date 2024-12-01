خبير: الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن دعم أوكرانيا

قال ياسين رواشدي، خبير في شؤون شرق أوروبا، إن زيارة رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا إلى كييف مهمة وتريد من خلالها الحكومة الأوروبية الجديدة أن تؤكد أنها ستستمر في دعم أوكرانيا بكل قوة خاصًة بعد الكثير من اللغط والاشاعات بأن الاتحاد الأوروبي سيخفف دعمه لأوكرانيا.

وأضاف «رواشدي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الزيارة تؤكد ان الاتحاد الأوروبي في قيادته الجديدة لن يتخلى عن أوكرانيا ومستعد لدعم أوكرانيا بكل ما يستطيع، مشيرًا إلى أن استخدام أسلحة جديدة من الجانب الأوكراني أولا والروسي ثانيًا أدى إلى التصعيد الكبير الذي لاحظنا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وتابع: «دعم الاتحاد الأوربي لأوكرانيا ليس فقط من القيادة السياسية للاتحاد بل هناك قيادة عسكرية أيضًا للناتو، وهناك رئيس جديد للناتو، وهو رئيس وزراء هولندا السابق مارك روته، وأكد ان حلف الناتو سيزيد من دعمه لأوكرانيا».