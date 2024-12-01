تحت قيادة أموريم.. مانشستر يونايتد يسحق إيفرتون بالدوري الإنجليزي

سحق فريق مانشستر يونايتد، ضيفة إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز رباعية اليونايتد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقتين الـ 34 والـ 46، وجوشوا زيركزي في الدقيقتى الـ 41 و 64.

بهذا الفوز واصل الشياطين الحمر تحقيق النتائج الإيجابية وتعديل أوضاعهم في ترتيب الدوري الإنجليزي تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، ليصل إلى النقطة الـ 19 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ 11 فى المركز الـ 15 من ترتيب البريميرليج.