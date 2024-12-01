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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يواجه ليون في محطة حاسمة بالدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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يستضيف فريق نيس الذي يضم المدافع المصري محمد عبد المنعم، نظيره أولمبيك ليون مساء اليوم  في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي ، حيث تقام المباراة على ملعب جروباما ستاديوم 

يسعى نيس، بقيادة مدربه فرانك هايس، إلى تحقيق الفوز لضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل، و يشارك محمد عبد المنعم في التشكيلة الأساسية، خاصة بعد تألقه في المباريات السابقة.

تشكيلة فريق نيس الأساسية لمباراته ضد ليون في الدوري الفرنسي:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: لوشت، بومبيتو، محمد عبد المنعم، ناندجو

خط الوسط: روزاريو ، بوداوي، ندومبيلي

خط الهجوم: جيساند، تشو، ديوب

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