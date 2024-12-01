بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يواجه ليون في محطة حاسمة بالدوري الفرنسي

يستضيف فريق نيس الذي يضم المدافع المصري محمد عبد المنعم، نظيره أولمبيك ليون مساء اليوم في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي ، حيث تقام المباراة على ملعب جروباما ستاديوم

يسعى نيس، بقيادة مدربه فرانك هايس، إلى تحقيق الفوز لضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل، و يشارك محمد عبد المنعم في التشكيلة الأساسية، خاصة بعد تألقه في المباريات السابقة.

تشكيلة فريق نيس الأساسية لمباراته ضد ليون في الدوري الفرنسي:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: لوشت، بومبيتو، محمد عبد المنعم، ناندجو

خط الوسط: روزاريو ، بوداوي، ندومبيلي

خط الهجوم: جيساند، تشو، ديوب