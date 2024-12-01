زي النهارده.. العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى حكم الدولة المملوكية

تمرعلينا اليوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:



في عام 1294 العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.

وعام 1420 هنري الخامس ملك إنجلترا يدخل باريس.

وعام 1534 السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية.

وعام 1577 منح فرنسيس والسينغهام رتبة فارس (سير).

وعام 1640 جواو الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستين عامًا من هذه السيطرة.

وعام 1882 تعيين شمس الدين الأنبابي شيخًا للجامع الأزهر.

وعام 1889 صدور العدد الأول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل ورأس تحريرها علي يوسف.

وعام 1934 الحركة الوطنية المغربية تقدم وثيقة مطالب الشعب المغربي إلى سلطات الحماية الفرنسية.

وعام 1942 إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة، وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

وعام 1943 انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.

وعام 1948 ملوك ورؤساء الدول العربية يتفقون في مؤتمر أريحا على تنصيب الملك عبد الله بن الشريف الحسين بن علي ملك المملكة الأردنية الهاشمية ملكا على الضفة الغربية والقدس.

وعام 1976 أنجولا تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.

وعام 1981 الإعلان رسميا عن اكتشاف فيروس الإيدز.

وعام 1988 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.



وعام 2001 عملية القدس الغربية المزدوجة

وعام 2006 المعارضة اللبنانية تنظم مظاهرة في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

افتتاح دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها قطر.

وعام 2008 الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يعلن اختياره لمنافسته بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية، لتكون بذلك كلينتون ثالث امرأة تتولى هذا المنصب بعد مادلين أولبرايت وكونداليزا رايز.

وعام 2010 حزب الوفد الجديد وجماعة الإخوان المسلمون يعلنان انسحابهما من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب وذلك بسبب اتهامهما للحكومة بتزوير الانتخابات وأعمال العنف التي صاحبت الجولة الأولى منها الدستورية ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ المكسيك الحديث.



وعام 2013 الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه-3 التي تهدف لاستكشاف القمر.

وعام 2015 جبهة النُصرة تُفرج عن 16 جُنديًّا لُبنانيًّا كانت قد أسرتهم سابقًا إثر مُناوشات في سلسلة جبال لُبنان الشرقيَّة كإحدى تبعات الحرب في سوريا، مُقابل الإفراج عن 13 سجينًا في لُبنان.



وعام 2018 أندريس مانويل لوبيس أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ المكسيك الحديث.





