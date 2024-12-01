جنات تطرح أغنية "كإنك روح" للملحن مدين.. فيديو

استجابت المطربة جنات، لطلب الجمهور بسرعة طرح أغنية "كإنك روح" رسميًا عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب وكل التطبيقات الموسيقية، وذلك عقب غناء الأغنية حصري في حفل زفاف نجلة مساعد وزير الداخلية.

وقررت جنات مع ملحن الأغنية الملحن مدين والشركة المنتجة للأغنية، منذ عدة أيام، أن يتم طرح الأغنية قبل الموعد المحدد لنزولها، وذلك عقب تفاعل الجمهور الواسع مع الأغنية عند غنائها في حفل الزفاف.

في سياق آخر طرح مدين، مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام ڤيديو مع جنات من كواليس تسجيل الأغنية وعلق عليه قائلاً، "كإنك روح.. أغنيتي الجديدة اسمعوها يوم الأحد على يوتيوب وكل التطبيقات".

جدير بالذكر أن أغنية "كإنك روح" تحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس.