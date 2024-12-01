رئيس حي العجوزة يقود حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء ورفع الاشغالات

شن حي العجوزة ، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال والكافيهات والباعة الجائلين على الطريق العام وتحقيق الانضباط؛ برئاسة اللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة، حيث تمكن الحى من تكثيف حملات صباحية ومسائية وليلية بقطاع المهندسين والعجوزة وقطاع ارض اللواء ، وذلك حملات الرصد والمتابعة وازالة مخالفات البناء.



ورفع وازالة التعديات بالطرق النظافة والتجميل بشوارع وميادين الحي إعادة الشئ لأصلة وصيانة الطرق.

وأثناء الحملات تمكن الحي من إزالة جمالون حديد مخالف بدون ترخيص أعلى سطح عقار بشارع موسى جلال بالمهندسين، وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتعليمات الدكتورةهند عبدالحليم نائب المحافظ، بجانب ايقاف تشطيبات داخلية مخالفة بدون تصريح بالميزانين بشارع دمشق، وتم ايقاف تعديلات مخالفة بدون تصريح لعقار بشارع البطل احمد عبدالعزيز، وتم سحب المعدات ومصادرة المحتويات بالكامل.

كما تم المرور الميدانى لمتابعة ترشيد المحلات التجارية للطاقة والزامهم بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ؛ كما تم كنس والتجريد ورفع تراكمات الاتربة والقمامة بالشوارع والميادين بعدد من الشوار منها :"شارع معهد القلب ، شارع عمر طوسون ،️شارع النبوى المهندس ،️ وشترع ترعة الزمر ،شارع احمد عرابى، شارع️ المعتمدية ، ميدان ابن النفيس ، ميدان ابن خلدون ، مطلع ومنزل كوبرى ارض اللواء على شارع السودان ، شارع الاعلام ، ️اسفل كوبرى مايو " ؛ كما تم ️تجريد ورفع كفاءة ميدان الملكة زبيدة.



كما تم صيانة وترميم وتركيب بلاط انترلوك وبردورة بشارع جزيرة العرب (تصريح حفر تليفونات) ردم بالرمال واعادة الشئ لاصلة وتركيب بردورة بشارع المحروسة من أحمد عرابى بالمهندسين بعد الحفر لاصلاح كسر بماسورة مياة واعادة الشئ لأصلة بشارع عبدالفتاح جوهر بين البلدين بميت عقبة وتركيب بلاط انترلوك وبردورة بعد الحفر لإصلاح كسر بماسورة مياة هذا بجانب تطوير الطرق من خلال الاستمرار في تركيب بلاط انترلوك بشارع يمين المحور.

