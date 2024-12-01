ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة من متاجري المواد المخدرة بمطروح

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، بمشاركة قطاع الأمن العام، إعتزام تشكيل عصابى يضم (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمطروح) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهما، كما ضُبط بحوزتهما 15 سلاحا ناريا: "10 بنادق آلية ، 4 بنادق خرطوش ، طبنجة "– كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – 50 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول" ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 10 ملايين جنيه ) .

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.