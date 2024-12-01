قمة البريميرليج.. هالاند يقود السيتي لمواجهة ليفربول

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ولكر، أكانجي، روبن دياز.

خط الوسط: ناثان أكي، ريكو لويس، جوندوجان، نونيز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما مانشستر سيتي في المركز الرابع 23 نقطة.