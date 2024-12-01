قمة البريميرليج.. محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن الهولندى أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيفن كيهلير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودى جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما مانشستر سيتي في المركز الرابع 23 نقطة.