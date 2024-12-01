الدورى الإسبانى.. جيرونا يخطف نقطة من فياريال فى الدقائق الأخيرة

حقق فريق جيرونا التعادل مع مضيفه فياريال، بهدفين لكل فريق، فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز رباعية اللقاء اللاعب ثيرنو باري وأليخاندرو باينا رودريغيز لصالح فريق فياريال فى الدقيقتى الـ 23 و46. بينما جاء هدفى جيرونا فى الدقيقتى الـ 66 و91 عن طريق دوني فان دي بيك ولاديسلاف كرييتشي .

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد جيرونا 22 نقطة فى المركز السابع، بينما احتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 26 نقطة.