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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. جيرونا يخطف نقطة من فياريال فى الدقائق الأخيرة

جيرونا وفياريال
جيرونا وفياريال
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حقق فريق جيرونا التعادل مع مضيفه فياريال، بهدفين لكل فريق، فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أحرز رباعية اللقاء اللاعب ثيرنو باري وأليخاندرو باينا رودريغيز لصالح فريق فياريال فى الدقيقتى الـ 23 و46. بينما جاء هدفى جيرونا فى الدقيقتى الـ 66 و91 عن طريق دوني فان دي بيك ولاديسلاف كرييتشي .
هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد جيرونا 22 نقطة فى المركز السابع، بينما احتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 26 نقطة. 

الدوري الإسباني جيرونا فياريال ملعب لاسيراميكا