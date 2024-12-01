محافظ المنوفية يتلقى تقريرًا عن خطة تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجاري المائية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية و هندسة الري والصرف في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة خلال شهر نوفمبر والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 25 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر نوفمبر شملت كل من نطاق أشمون حوالي 14500 طن ، و نطاق منوف 2432 طنا ، نطاق شبين الكوم 870 طنا، نطاق بركة السبع 2885 طنا، نطاق تلا 975 طنا ، نطاق قويسنا 940 طنا ، نطاق الباجور 600 طن ، نطاق السادات 440 طنا ، نطاقي حي غرب وشرق شبين الكوم 180 طنا ، ونطاق الشهداء 400 بالإضافة إلى رفع 420 طنا بمدينة سرس الليان .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقي بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية، والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.