بنك القاهرة يُحقق قفزة نوعية في نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2024

كشف بنك القاهرة عن أداء مالي متميز خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث سجل صافي أرباح بلغ 8.6 مليار جنيه مصري، محققًا زيادة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بفضل الأداء القوي في مختلف قطاعات الأعمال.

نمو الإيرادات وصافي الأرباح

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 25.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو 60%.

كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب نموًا بنسبة 90%، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في قطاعات التجزئة المصرفية، الخزانة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أداء قوي في دخل العائد والعمولات

صافي الدخل من العائد: حقق البنك نموًا بنسبة 62% في صافي الدخل من العائد، حيث بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 49.1 مليار جنيه، بزيادة 38% عن العام السابق.

حقق البنك نموًا بنسبة 62% في صافي الدخل من العائد، حيث بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 49.1 مليار جنيه، بزيادة 38% عن العام السابق. صافي الدخل من الأتعاب والعمولات: ارتفع بنسبة 51% ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023.

ارتفع بنسبة 51% ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023. الإيرادات التشغيلية: ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 25.1 مليار جنيه مقارنة ب 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 60% مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32% (الربع الثالث من عام 2023: 38%).

المصاريف الإدارية: ارتفعت المصاريف الإدارية لشهر سبتمبر 2024 بقيمة 8 مليار جنيه مصري بنسبة % 34 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعود الزيادة في المصروفات الإدارية في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.

زيادة في الأصول والقروض والودائع

إجمالي الأصول: بلغت 478 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 19% مقارنة بـ 402 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

بلغت 478 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 19% مقارنة بـ 402 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023. محفظة القروض: نمت بنسبة 20% لتصل إلى 216 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة في قروض الشركات بقيمة 18 مليار جنيه (+19%) وقروض الأفراد بقيمة 10 مليارات جنيه (+14%).

نمت بنسبة 20% لتصل إلى 216 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة في قروض الشركات بقيمة 18 مليار جنيه (+19%) وقروض الأفراد بقيمة 10 مليارات جنيه (+14%). ودائع العملاء: ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 347 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، حيث استحوذت ودائع الأفراد على 53% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 47% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2024.

جودة الأصول وكفاية رأس المال

حافظ البنك على جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالي محفظة القروض، مع نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة بلغت 148% من رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك البالغة 15.3 مليار جنيه مصري .

وبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 12.54 % من الأصول المرجحة بالمخاطر في سبتمبر 2024، وبلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.32%.

كما ظلت نسب السيولة لدى البنك أعلى من المتطلبات الرقابية، حيث سجلت نسبة السيولة بالعملة المحلية 29 % بنهاية سبتمبر2024، وبلغت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية 109%، وسجلت نسبة صافي التمويل المستقر167% NSFR.

بهذا الأداء القوي، يعزز بنك القاهرة مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في السوق المصري، مواصلاً دعم الاقتصاد الوطني عبر توسع أعماله وتنويع مصادر دخله.