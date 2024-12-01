مفاجآت تكشفها التحقيقات في الجريمة الأسرية بطوخ

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة قيام عاطل بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ بالقليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

وأوضحت التحريات الأولية بالقليوبية، أن المتهم قرر التخلص من أسرته حيث إنه يعمل في الخردة، حيث خطط لجريمته علي مراحل، حيث إن المتهم ترك زوجته وأطفاله “الولد ٥ سنوات ، البنت ٦ سنوات” وفتح انبوبة البوتاجاز منذ أيام، وعندما شك الجيران في أمره وصدرت من المنزل رائحة كريهة ذهب لمنزل والدته وأضرم النار فيها وفي شقيقه.

وكانت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ القليوبية شهدت جريمة بشعة، حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه، مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

ودلت التحريات الأولية في الواقعة إلي قيام عاطل يدعي “على ط م” بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.