سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بجولة ميدانية موسعة بعدد من مراكزومدن المحافظة، تفقد خلالها سير ومنظومة العمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للاتحاد النوعي الاستهلاكي، والتي تشرف عليها مديرية وإدارات التموين.

تفقد السكرتير العام المساعد عددا من الجمعيات بمراكز بني سويف وببا وناصر، والتي شملت جمعيات تعمل في العديد من الأنشطة، غذائية أو ملابس وسلع معمرة، بهدف التاكد من توافر السلع والقيام بدورها وتوفير متطلبات تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني، ضمن خطة المحافظة لتفعيل دور الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع في نطاقها، وذلك من أجل توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وتكلفة أقل .

وتضمنت الجولة تفقد: الجمعية التعاونية الاستهلاكية مركز ببا 1، هايبر الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمركز ومدينة ببا، الجمعية التعاونية لصناعة الخبز)، الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي مركز ناصر"سلع معمرة"، الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع 23 يوليو "ملابس" بمدينة بني سويف، وذلك في حضور ومرافقة: جمعة على عبد الحفيظ مدير مديرية التموين ، على يوسف ، محمد بكري ، شوقي هاشم رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن : بني سويف ، ببا وناصر "على الترتيب" ، علاء سعيد مدير إدارة التعاون ووحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، محمد صابرمدير ادارة التعاون الاستهلاكي بالتموين.

وكلف السكرتير العام المساعد رؤساء المدن بتشكيل لجنة بكل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية مديري التموين والتفتيش المالي والإداري ومسؤولى التعاون الاستهلاكي بإدارات التموين ، وذلك للاشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع في نطاق ودائرة اختصاصها والوقوف على المعوقات والمشاكل والحلول وفقا للامكانيات المتاحة والتي تحول دون توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة وأقل سعر تكلفة ، وإعداد تقرير مفصلة بنتائج عملها لرفعها للعرض على المحافظ.