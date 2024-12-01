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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرالكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني

لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة..

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة ، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم  للأشقاء في فلسطين ، مشيرا الى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية ، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.

من جانبه اشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى اهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وزير الكهرباء والطاقة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني للمجلس الوزاري العربي للكهرباء