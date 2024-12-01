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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آمنة الطرابلسي تفوز برئاسة الاتحاد المصرى للإسكواش

آمنة الطرابلسى
آمنة الطرابلسى
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فازت المهندسة آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصري للاسكواش، لدورة أنتخابية جديده، تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028، وذلك خلفاً لعاصم خليفة.
وأعتلت آمنة الطرابلسي منصب رئاسة اتحاد الإسكواش، بعد الفوز بـ 7 أصوات من الجمعية العمومية، وذلك على حساب منافسيها عاصم خليفة، رئيس الاتحاد السابق، وعمر البرلسي، واللذان حصدا صوتين فقط لكلا منهما.
وحضرت 11 هيئة رياضية الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، وهم: “الأهلي، المعادي، الجزيرة، سبورتنج، سموحة، طنطا، هليوبوليس، الصيد، الشمس، وادي دجلة، الزهور“.
حيث تنافس 4 مرشحين على مقعد رئيس الاتحاد، وهم: آمنة الطرابلسي، عمر البرلسي، أحمد طاهر، عاصم خليفة.
بينما تنافس على العضوية كل من:
سارة إبراهيم - أحمد أسامة - تامر ممدوح - عمر طلعت - محمد حسن - مي محمد - محمد علي - إبراهيم متولي - أشرف عثمان - طارق مختار - عماد فريد - يوسف حسين - رانيا شريف - حسام محمد.

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