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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان يقودان "البنك" لمواجهة الأهلي

البنك الأهلى
البنك الأهلى
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وجاء التشكيل على النحو التالى: 
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع: محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 
خط الوسط: محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 
خط الهجوم : احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى :
أحمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

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