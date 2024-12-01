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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوبير يحافظ على نظافة شباك الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

كان فريق البنك الأهلي الأخطر على مرمى المارد الأحمر وتصدى مصطفى شوبير لكل المحاولات الخطيرة وأنقذ مرمى الفريق من أكثر من هدف.

وشهدت الدقيقة 42 تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة خطيرة وغادر الملعب ودخل بدلا منه عبداللطيف جريندو. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يمتلك البنك الأهلي نقطة واحدة. 

 تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.
خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: 
عمرو السولية، عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.

تشكيل فريق البنك الأهلي


أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،
وجاء التشكيل على النحو التالي.. 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع
محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 
خط الوسط 
محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 
خط الهجوم 
احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

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