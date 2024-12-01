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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء: انتظام التعليم بشكل طبيعي بمدراس رفح

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء
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أكد حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة رفح التعليمية.

وأشار رضوان، خلال تفقد عدد من المدارس بمدينة رفح، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأضاف رضوان، أنه جرى متابعة مدرسة الأحراش الرسمية للغات، وذلك بالمرور على الفصول الدراسية المختلفة وقاعات رياض الأطفال، مشيدا بارتفاع نسبة حضور الطلاب والتي قاربت من 100 ٪، فيما قام بزراعة شجرة بفناء المدرسة ضمن مبادرة «ازرع شجرة».

وقالت ليلى الحمايدة مدير المدرسة بأن إجمالي عدد الفصول 4 فصول دراسية بالإضافة إلى 2 قاعات رياض الأطفال، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 99 طالبا وطالبة.

ادارة رفح التعليمية الدكتور محمد عبداللطيف انتظام العملية التعليمية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء