ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأكد النعماني، علي  أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع العاملين بها  علي الاستمرار علي العمل بكفاءة كعادتهم، وتعتبر جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل.

جدير بالذكر ان المكافاة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، الأجر اليومي، العمالة اليومية، والتربية العسكرية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج صرف مكافأة رئيس جامعة سوهاج