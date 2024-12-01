صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأكد النعماني، علي أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع العاملين بها علي الاستمرار علي العمل بكفاءة كعادتهم، وتعتبر جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل.

جدير بالذكر ان المكافاة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، الأجر اليومي، العمالة اليومية، والتربية العسكرية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.