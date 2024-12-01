رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معملا جديدا بكلية التجارة لخدمة طلاب "BIS"

افتتح الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، معملا جديدا بكلية التجارة، مخصصا لدعم طلاب برنامج BIS، أحد البرامج المميزة بالكلية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية متميزة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المعمل يعكس التزام الجامعة بتطوير البنية التحتية التعليمية بما يخدم الطلاب ويعزز قدراتهم الأكاديمية. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تزويد طلابها بالأدوات والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.

شهد مراسم افتتاح المعمل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أشار إلى أن هذا المعمل يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الرقمي وتعزيز تجربة الطلاب في البرامج المميزة. وقال أن هذا المعمل يُعد إضافة حقيقية لمنظومة التعليم بالجامعة، بما يدعم رؤية الجامعة نحو التحول الرقمي ويوفر فرصًا أكبر للإبداع والابتكار.

وكان في استقبال الدكتور ناصر مندور لدى وصوله إلى كلية التجارة كل من الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف غالي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو العلا، المنسق العام للبرامج المميزة، المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ،والدكتورة رانيا حمدي، منسق برامج الـCH، والدكتورة رانيا حمادة، منسق برنامج الـBIS، والدكتور أحمد ربيع، نائب أمين الكلية.

وأكدت الدكتورة سلوى فراج أن افتتاح المعمل يأتي استجابة للإقبال الكبير الذي تشهده البرامج المميزة بالكلية. وأوضحت الدكتورة ريمان عبد العال أن هذه البرامج (FMI، BIS، CH) استقبلت هذا العام 431 طالبًا جديدًا، بعد أن خرجت أولى دفعاتها العام الماضي بإجمالي 158 خريجًا.

وأشارت الدكتورة ريمان عبد العال إلى أن المعمل الجديد يسع 60 طالبا وطالبة، وهو مجهز بـ60 جهاز كمبيوتر حديث، بالإضافة إلى شاشات عرض ذكية، أنظمة صوتية متطورة، وخدمة Wi-Fi فائقة السرعة، مما يتيح بيئة تعليمية رقمية متكاملة تساعد الطلاب على التميز في دراستهم.

وأضاف الدكتور محمد أبو العلا أن المعمل الجديد يمثل إضافة نوعية إلى البنية التعليمية للكلية، حيث أصبح عدد المعامل بالكلية خمسة، بينها أربعة معامل قائمة (اثنان بسعة 50 طالبًا وطالبة، واثنان بسعة 26). وبيّن أن التوسع في تجهيز المعامل يعكس حرص الكلية على تلبية احتياجات الطلاب المتزايدة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الالتحاق بالبرامج المميزة.

وختاما، أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود الكلية في تطوير البنية التحتية ودعم البرامج المميزة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في توفير أدوات التعلم المتقدمة التي تساهم في تعزيز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية الرائدة.