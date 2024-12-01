عقب آداء اليمين رئيسًا للوطنية للإعلام.. المسلماني: الشكر والتقدير لللرئيس على منحي هذه الثقة

وجه الإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على منحه هذه الثقة بتكليفه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات ورغبات الشعب المصري في مجالات الإعلام.

وأكد أنه سيعمل على تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتعريف المواطن بحجم وعوائد المشروعات الكبيرة والقومية التي ستحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وأيضا رسالة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج والتصدي للشائعات والأكاذيب المغرضة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتمع اليوم مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، معربًا عن بالغ سعادته بالعمل مع شركاء وزملاء المهنة فى هذا الصرح الإعلامي العريق.

وشدد على بذل كافة الجهود لتعزيز دور الإعلام الوطني وأن الوطنية للإعلام تذخر بالكوادر المهنية المتميزة والمخلصة التى تقدم رسالة إعلامية هادفة تنويرية و القادرة على تعزيز الدور الخدمي التنموي للإعلام والعمل على تعظيم القدره على إشباع رغبات واحتياجات المواطن بدايه من الخدمة الإخبارية مرورا بالتثقيف والترفيه وتعزيز وعي المواطن فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تشكك في انجازات الدوله المصرية.

وقال:" سنمضى قدمًا لتطويرأدواتنا لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام وبناء نوافذ على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق التأثير المطلوب، وخلق قيمة مضافة تعظم من انتشار المحتوى الإعلامى والوصول للجمهور المستهدف بما يعزز تحقيق الأهداف وعوده الدور الهام للتليفزيون المصري".

و أضاف أن قضية تعزيز الوعي لدى الجمهور هى على رأس أولويات خطة العمل بالهيئة الوطنية للإعلام ومواصلة تعزيز دور الإعلام الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى كافة جهودها واجراءاتها لتنفيذ توجهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث، والتطوير فى مختلف المجالات بما يحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ولفت إلى العمل من خلال استراتيجية بتعاون ومشاركة كافة الزملاء بالهيئة وهدفنا صناعه الأمل والتمسك به لتحقيقة وسنتعامل مع كافة المعطيات لعبور تلك المرحلة والعمل على تنفيذ أفكار ورؤي جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لكافة الملفات الشائكة التى تواجه العمل والعاملين واجتيازها في أسرع وقت وتكثيف الجهود فى العديد من الملفات ومنها الزملاء أصحاب المعاشات.

وشدد" المسلماني" أنه سيعمل جاهدا للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحسينها ، والعمل مع الزملاء لتعزيز مكانة ودور الإعلام الوطني ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال مناشدا كافة الزملاء بالوطنية للإعلام التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف العمل وجني ثمارها .

ونوه بأن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك بنية أساسية كبيرة سنعمل على تعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى إجراءات وحلول سيتم اتخاذها ومن شأنها تعظيم موارد الهيئة.