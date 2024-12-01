وكيل شباب شمال سيناء يناقش ملفات تطوير أداء مراكز الشباب والأندية الرياضية

عقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء، اجتماعا، مع العاملين بإدارة شباب العريش والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها، اليوم الأحد، بمركز شباب مدينة العريش المديرية، لبحث بعض الأمور المستجدة بحضور خالد رجائي مدير إدارة الحوكمة، علاء الجغنة مدير إدارة شباب العريش، لمناقشة ملفات مهمة، تضمن تطوير أداء مراكز الشباب والأندية الرياضية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد حسن عبدالوهاب من خلال هذا الاجتماع، الاستعداد لحل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية، تحقيقا للمصلحة العامة ولحسن سير العمل وانتظام العمل.

وفى نهاية الاجتماع جرى فتح باب الحوار مع الحضور لطرح القضايا والموضوعات التي تواجه منظومة الشباب والرياضة بالإدارة، وتوضيح الرؤى حولها.