"أونروا" تعلن عن وقف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها أوقفت مؤقتًا تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي بين إسرائيل وغزة، وهو ما يمثل ضربة قوية للوضع الإنساني في القطاع مع تزايد الجوع ووصول الطقس الشتوي.



وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن معبر كرم أبو سالم "لم يكن آمنا منذ أشهر" بعد سلسلة من عمليات السرقة التي نفذتها عصابات مسلحة استهدفت شاحنات تحمل مساعدات، وكان أشدها في 16 نوفمبر عندما نهبت أكثر من 100 مركبة.



وأعلن لازاريني ذلك بعد محاولة فاشلة أخرى يوم السبت، لإدخال الغذاء عبر نفس الطريق، منتقدا إسرائيل لتفاقم المشكلة عمدا.



وألقى باللوم في "انهيار القانون والنظام" على "الحصار المستمر، والعقبات التي تضعها السلطات الإسرائيلية، والقرارات السياسية لتقييد كميات المساعدات، وانعدام الأمن على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية".



وأضاف أن "مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق دولة إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة".